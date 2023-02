Anthony Aranda, actual novio de Melissa Paredes, no aguantó más las críticas de Magaly Medina y explotó contra ella en sus redes sociales. A través de un extenso post, el popular ‘Activador’ estalló contra la figura de ATV por menospreciar su trabajo como bailarín.

“Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo que una se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro” , fue el comentario que enfureció a Aranda.

¿Qué le respondió Anthony Aranda a Magaly Medina?

“¿Trabajar haciendo arte, ser director de baile, coreógrafo, bailarín es ser un muerto de hambre?”, cuestionó en un inicio el novio de Melissa Paredes.

‘Activador’ confronta a Magaly por menospreciarlo. Foto: (Instagram/@anthonyarandab).

“Es una pena que el tener poder en la televisión permita que use su programa para ofender, difamar, insultar y denigrar a las personas. Es una lástima que, ante la falta de argumentos, no le quede más que insultar”, agregó.

Asimismo, Anthony Aranda hizo un llamado a ATV y es que, según él, la casa televisora también es responsable de los ataques que recibe de parte de Magaly Medina.

“Señores de ATV sean más responsables y respetuosos con las personas, el hecho de permitir el maltrato y la difamación, promoviendo el odio, los hace corresponsables. Dejen de fomentar el maltrato, tengan en cuenta que sus ofensas y maltratos, afectan a más personas”, dijo.

“Gracias a Dios, la vida me formó una personalidad fuerte y sé lo que soy y quién soy, pero no tienen derecho a maltratarme y menos a nivel nacional, aprovechar el poder que tiene, por contar con una ventana que se lo permite todo lamentablemente; no le deseo nada malo, no la conozco, espero que algún día logre ser mejor persona”, sentenció.

