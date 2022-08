Tula Rodríguez, conductora de ‘En boca de todos’, reveló que no teme hablar con su hija Valentina Carmona sobre sus exparejas y aseguró que no se avergüenza de su pasado amoroso. La presentadora ha tenido varias parejas sentimentales, su romance más sonado fue con el arquero Juan ‘Chiquito’ Flores.

En una entrevista con El Popular, la exvedette aseguró que solo se ha enamorado de su esposo fallecido, Javier Carmona.

“No, ¿para qué? (negar los romances) Acaso he tenido uno, dos, tres o cuatro enamorados. He tenido más (risas). Mi hija me pregunta y le digo: ‘Tu mamá ha sido malcriadita’. Ella se mata de la risa. Le digo: ‘Hija, tú tranquila, cuando conocí a tu papá (Carmona) me enamoré de verdad’”, manifestó Tula Rodríguez en un inicio.

“Lo peor que uno puede hacer es ocultar o tapar tu pasado. Todo lo que hice antes es la mujer que hoy soy, pocas cosas me horrorizan”, agregó.

En esa línea, Tula Rodríguez mencionó que no tiene problemas con las bromas que le hacen sus compañeros sobre su romance con Erik Osores.

“Así es, uno tiene dos vidas, la pública y la que no muestra, la real, la de tu casa. He tenido historias de amor, que no puedo tapar ni ocultar ni quiero hacerlo. Antes no me decían nada en el programa porque estaba casada, ahora soy viuda y, cuando me bromean, hasta me da risa y me pongo nerviosa por eso”, dijo.

