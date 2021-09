Como ya es costumbre y por su larga relación, no se puede hablar de Juan “Chiquito” Flores sin mencionar a Tula Rodríguez y el Cuto Guadalupe en su programa “La fe del Cuto” no fue ajeno a esa antigua relación e hizo preguntas incómodas a su invitado Juan Flores.

¿Tula Rodríguez fue el amor de tu vida? Fue una de las primeras preguntas hechas por el Cuto a lo que el Chiquito Flores contestó: “Eso me pregunta todo el mundo ah. Pero yo creo que el amor de mi vida fue la mamá de mis hijos. Porque me dio unos hijos extraordinarios y lo de Tula no puede ser un complemento, fue algo que yo me enamoré (...) cuando me invitaron a un programa con JB (...) ver a una mujer que tú la tienes en tu pared ahí y decir: Algún día va a estar en mis brazos esta mujer”.

Además el Exarquero confesó que sus abuelos en Comas la amaban y que toda su familia la recuerda siempre como una buena persona, iban de Comas al Agustino y tenían momentos muy bonitos.

Lo que el Chiquito Flores no se esperaba, fue la revelación del Cuto al decir: “Ella siempre me pregunta: ¿Cómo está Juan? Ella vive pendiente de cómo estás. Ella tiene estima a ti y a tu familia que creo que eso es lo más lindo”.

¿Cuánto tiempo estuvo Juan “Chiquito Flores” con Tula Rodríguez?

El Exarquero señaló que tuvieron 5 años de relación y en el programa “El Valor de la Verdad” del 2013 con Beto Ortiz. Juan confesó que Maribel Velarde le pedía que terminara con Tula Rodríguez mientras salía con ella y él confesó que lo que Maribel quería era ganar popularidad: “Ella hacía lo imposible para tratar que nos ampayen”.

