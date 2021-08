No la pasó bien. El exfutbolista peruano Luis ‘Cuto’ Guadalupe recordó un pasaje triste de su infancia, en la cual fue acusado de ‘ratero’ cuando viajaba en un micro a la edad de 8 años.

El también tío de Jefferson Farfán confesó para Trome que todo sucedió cuando aún no entraba a la Academia en Cantolao. Sin embargo, al ser tan alto muchos creían que tenía más edad.

“Tenía una apariencia muy humilde, mi jean despintado, gastadito, un polito de cientos de lavados que heredé de uno de mis hermanos mayores y unas zapatillas de tela sin marca reconocida”, señaló.

En aquella oportunidad, Cuto explicó que se encontraba viajando en un micro cuando un hombre empezó a gritar, desesperadamente, que había sido víctima de un robo por uno de los pasajeros.

En medio del alboroto, el sujeto señaló al futbolista como el autor del crimen, por lo que todos los usuarios voltearon a juzgarlo con la mirada y a reclamarle por lo sucedido.

“Era un niño de 8 años, no supe qué hacer. Todo un bus acusando de ladrón a un inocente chiquillo. Sí, al verme en esa situación lloré de impotencia. Sentí en carne propia que se me acusaba de algo que no había hecho y todo por mi color de piel”, agregó al mencionado miedo.

Sin embargo, todo había sido una cruel broma por parte del hombre, quien inventó la escena para victimizarse. “No sé si lo hizo de broma o porque tenía cólera a los morenos”.

“Entendí, dolorosamente, que tenía que luchar para salir de la pobreza, sobre todo, para abrirme paso a pesar del color de piel que llevo”, sostuvo Cuto Guadalupe, quien aseguró además que esa no fue la única experiencia en la que tuvo que afrontar el racismo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Shirley Arica llora desconsolademente en “El poder del amor”