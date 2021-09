La nueva ‘Combatiente’, Allison Pastor recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 este último viernes 17 de setiembre. La esposa de Erick Elera acudió a su respectivo lugar de vacunación y no dudó en compartir el momento con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. “Bueno les cuento que hoy me toca mi primera dosis, me toca vacunarme al fin así que vamos a darle. Ya saben tienen que poner el hombro a vacunarse todos”, comentó en sus historias. “Al fin la primera dosis. Yo tengo miedo a las agujas”, añadió. Vale indicar que Allison tras recibir el fármaco, no pudo competir en determinados juegos de ‘Esto es Guerra’, lo que generó una gran molestia en Ducelia Echevarría. (Video: Instagram/@allisonpastorromero).