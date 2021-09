El exfutbolista Luis Guadalupe no se guardó nada sobre las anécdotas junto a Juan Manuel Vargas, en la columna que escribe para el diario Trome todos los lunes.

El ‘Cuto’ dio detalles de una vivencia muy particular, en la que deja entrever que el ‘Loco’ tuvo un comportamiento ‘tóxico’ al hacerle una escena de celos.

Hace bastantes años, el ahora empresario salía con una modelo de nombre Fiorella. Coincidentemente, también pasaba mucho tiempo con Vargas: “Para eso, el ‘Loco’ paraba pegado como chicle a mí. Era una cosa impresionante. Quería ser mi centro de atención”, cuenta el exfutbolista.

La escena de celos empezó cuando Guadalupe fue a recoger a su enamorada en su auto, con Juan Manuel Vargas como copiloto. El ‘Cuto’ le indica al ‘Loco’ que se pase al asiento trasero, pues Fiorella tenía que sentarse a su costado. Sin embargo, Vargas se inmutó. “Se lo repetí como cinco veces y no se movía. Es más, se hacía el desentendido”, narró.

“¡ Él tenía celos de mi enamorada! No exagero, era una cosa increíble. No lo podía creer, nunca me había pasado”, reveló el también exfutbolista de Universitario de Deportes.

Al ver la escena de Juan Vargas, Fiorella tuvo que sentarse en el asiento posterior, lo que le causó vergüenza y problemas posteriores al ‘Cuto’ Guadalupe. “No quería que la vea. ¡Alucinen! Sí, el ‘Loco’”, contó.