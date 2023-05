Greissy Ortega anunció que ella y sus hijos regresarán a Perú a través de una comunicación con Magaly Medina. La colombiana reveló que dejará Estados Unidos debido a la falta de oportunidades que ha encontrado en ese país.

De acuerdo a la hermana de Milena Zárate, no puede trabajar y cuidar a sus tres hijos al mismo tiempo, por lo que su esposo Ítalo Villaseca se está haciendo responsable de todos los gastos del hogar.

¿Por qué Greissy Ortega y sus hijos regresarán a Perú?

“No puedo trabajar, se me complica mucho, mi hijo está recibiendo unas terapias, a veces me llaman del colegio porque mi segunda hija está recibiendo bullying, a veces me le pegan. Tengo una bebé y no la puedo dejar con cualquier desconocido. Tengo que hacerme cargo de ellos y no me permite trabajar”, señaló Greissy Ortega en el programa “Magaly TV, La Firme” de este 22 de mayo de 2023.

“Yo he estado trabajando, nos hemos estado turnando, pero a veces me llaman del colegio por una cita o algo. Para mí es imposible porque Ítalo no puede, todo el día está en su rutina”, agregó.

Asimismo, explicó que pasará con su relación con Ítalo Villaseca, quien se quedará en Estados Unidos.

“Yo me iría sola. (...) Estaríamos más estables. Obviamente, él no se va a demorar tres o cuatro años, él va a estar un tiempo moderado. Tiene muchos proyectos en mente, pero también quiere sacar adelante a sus hijos”, explicó.

