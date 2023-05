Este 22 de mayo de 2023, la exreina de belleza Valeria Piazza y su esposo Pierre Cateriano celebraron 13 años de relación. Como se sabe, la exMiss Perú y el empresario se casaron hace seis meses en una romántica boda.

Mediante sus cuentas de Instagram, los esposos demostraron que siguen más enamorados que nunca al dedicarse hermosos mensajes de amor.

“Mi eterna novia. Hoy casados pero este día lo celebraré por siempre. 13 años de las llamadas por Skype hasta quedarnos dormidos, de mis caminatas en las madrugadas de regreso a mi casa para no gastar en taxi, de lo “ataques de besos”, de los abrazos de oso”, dijo el empresario en su plataforma social.

“Ya no me imagino una vida sin ti en ella. Se que solo es un año mas de muchos, sigamos viviendo, sigamos equivocándonos y creciendo juntos pero nunca dejemos de ser novios, no dejemos de enamorarnos, de cuidarnos, de respetarnos y por favor que vuelvan los ataques de besos a nuestras vidas, te amo esposa”, agregó.

Valeria Piazza dedica bello mensaje a su esposo Pierre Cateriano

Por su parte, la modelo correspondió el gesto de su esposo y le dedicó unas lindas palabras: “13 años caminando juntos. 13 años desde que ese chico que iba en skate y su camisa de cuadritos a la universidad me preguntó si quería ser su novia mientras veíamos una película en la casa de sus papás. 13 años desde que decidiste posponer tus planes de vivir fuera y conocer el mundo porque querías ver si lo nuestro podría funcionar”, dice parte del largo mensaje que le dedicó a Pierre.

“Son 13 años compartiendo nuestras vidas, aprendiendo y creciendo (...) Sigamos caminando juntos de la mano por el resto de nuestras vidas”, manifestó junto a un emoji de corazón.

