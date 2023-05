Alejandra Baigorria , de 34 años de edad, pasó un incómodo momento EN VIVO cuando María Pía Copello le preguntó si Mario Hart fue su “padrino” para ingresar al desaparecido reality ‘Combate’. Todo ocurrió en la última edición del miércoles 24 de mayo.

Mario Hart, co conductor del programa ‘Mande Quién Mande’, estaba sentado cerca a su expareja y también expresó su sorpresa por la pregunta.

“Qué mal hablados... ella mandó su video que hacía gimnasia” , se apresuró en responder el piloto de autos.

María Pía le pidió a Mario que deje que Alejandra Baigorria contente la pregunta.

“Fue así: Yo sí pase mi casting y me subí a la tubería que nadie podía hacer y, obviamente, Marisol (Crousillat) dijo ‘es la enamorada de Mario’, tú sabes cómo son las productoras... (¿Fue una especie de padrino?) Sí, si lo quieren decir así”, comentó la ‘rubia de Gamarra’.

La empresaria resaltó que no le molesta que digan que su expareja fue su “padrino” para llegar a la televisión.

“A mi no me molesta que por algún ex me digan que entré a algún lado, porque al final uno hace su nombre en el camino y no tiene nada que ver. Puedes entrar por alguien, pero te mantienes haciendo tu propio nombre y no tiene nada de malo” , agregó la exchica reality.

¿Cuál fue el sueldo de Alejandra Baigorria en ‘Combate’?

En marzo del 2023, Alejandra Baigorria fue entrevistada en el podcast ‘Com FM’, que conducen Mario Irivarren y Fabianne Hayashida. Ella reveló cuál fue el sueldo que aceptó para ingresar al reality Combate, el cual fue un poco más alta del promedio por ser pareja de Hart.

“Por ser novia de Mario me pagaron un poco más y me dieron 1200 dólares”, expresó la empresaria textil.

