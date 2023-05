El exfutbolista Jefferson Farfán se habría pronunciado en sus redes sociales sobre Magaly Medina, quien se quejó públicamente por la rapidez en que se estaría llevando el juicio en su contra. El “10 de la calle” demandó a la “Urraca” por supuestamente haber violado su intimidad cuando era vinculado con Yahaira Plasencia, él está solicitando 5 millones de soles de reparación civil.

“Atentan contra mis derechos, no me dejan defenderme”, dijo la figura de ATV en su programa “Magaly TV, La Firme”. “A mí no me gustan las injusticias, ni desigualdades”, agregó.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre sentencia de Magaly Medina?

Aunque no se refirió directamente a Magaly Medina, Jefferson Farfán publicó un amenazador mensaje en su cuenta de Instagram que estaría dirigido para la presentadora.

“Todo vuelve y pega donde más duele”, fue la frase que compartió Jefry este 24 de mayo de 2023 en sus historias.

Qué dijo Jefferson Farfán sobre sentencia de Magaly Medina. Foto: (Instagram/@jefferson_farfan_oficial).

Recordemos que en el año 2019, Jefferson Farfán tomó acciones legales contra Magaly Medina por utilizar un dron para grabarlo dentro de su casa, y lograr imágenes de él con la salsera Yahaira Plasencia.

No obstante, la conductora negó las acusaciones, y afirmó que las grabaciones se captaron desde una azotea que estaba por la zona.

