La modelo Macarena Vélez se presentó en el set de “Amor y Fuego” por primera vez para hablar con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. En esta ocasión, la ‘mujer increíble’ fue cuestionada por el exceso de filtros que usa en sus fotografías.

Durante la entrevista, la ex de Said Palao se defendió de las críticas que le hacen en redes sociales por abusar de aplicaciones virtuales para lucir despampanante en sus instantáneas.

¿Por qué Macarena Vélez usa filtros en sus fotografías?

“Yo uso filtros y en algunas ocasiones no uso. En realidad yo manejo mis redes como a mí me gusta manejarlas. Le pongo más color, hay ángulos donde se te ve mejor y en realidad soy consciente de que mi contextura es gruesa, es grande, soy súper grande”, dijo Macarena Vélez este 24 de mayo de 2023 en el programa de Willax.

“Hay ángulos y ángulos y en las fotos trató de posar como más me gusta y si hay algo que no me gusta lo cambio porque son mis redes sociales (…) He tenido momentos donde he estado subida (de peso) y en otros donde he estado delgada. Creo que todos pasamos por un proceso y yo lucho todos los días por ser una mejor versión de mí misma. Millones de veces me he mostrado en videos sin nada de filtros, pero ya nadie me cree y es por eso que decidí venir acá”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR