Macarena Vélez, de 29 años de edad, estuvo en set de ‘Amor y Fuego’ este miércoles 24 de mayo y fue consultada si es verdad que no supera a su expareja Said Palao, tal como insinuó Alejandra Baigorria hace unos meses. Como se recuerda, Vélez terminó con el popular ‘Samurai’ a mediados del 2019.

“Cuando hubo algo más que simplemente un compañero de trabajo, Said ya tenía dos años de separado de Macarena (…) Allí veo un tema de no superación, yo tengo casi 3 años con Said y son casi 4 años que Macarena ya no tiene nada con él, yo le desearía lo mejor. Pienso que debe ir por allí (que no lo superó)” , comentó la ‘Rubia de Gamarra’ en abril de este año, en el programa ‘Amor y Fuego’

¿No superó a Said Palao?

Al respecto, Macarena decidió salir al frente y responde a la actual pareja de su exnovio. Ella ratificó que sí consideraba a Alejandra Baigorria como una amiga. Por esta razón, el hecho que ella se haya metido con Palao, podría ser considerado una traición.

“En su momento yo sí la consideré (mi amiga), hemos conversado en algún momento de nuestras vidas, hemos compartido camerino solamente ella y yo, bastante tiempo. Compartimos bastante (¿le contabas tus cosas a Alejandra?) SÍ, claro. Lo hecho, hecho está, lo pasado, pasado. Pero que no lo he superado... por Dios” , comentó Macarena Vélez este miércoles a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Gigi le preguntó si en algún momento por la ‘amistad’ que tenían, Baigorria le dijo que estaba empezando a salir con Said, a lo que la modelo respondió: “No, jamás”.

“Cada quien, al final, hace y elige las cosas que quiere elegir y tomas las decisiones que quieren tomar”, sentenció.

