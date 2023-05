La modelo Flavia Laos ha sido duramente criticada en redes sociales por no apoyar a su enamorado Austin Palao, quien se sometió a una riesgosa operación el pasado fin de semana. Los seguidores de la pareja se percataron que la rubia no estuvo presente durante su cirugía y tampoco en su recuperación.

Según apreciamos en sus redes sociales, la influencer estuvo ‘rumbeando’ en una discoteca en Miami, Estados Unidos mientras que Austin fue llevado de emergencia a una clínica para someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla.

Flavia Laos responde a ataques por no estar con Austin Palao

Esta actitud de Flavia Laos no fue del agrado de los cibernautas, quienes no dudaron en chancarla y hasta la tildaron de “mala pareja”. “O sea, tu pareja está mal y ella en su mundo. Se nota cuando no hay amor... Que pésima pareja eres”, le dijo un cibernauta.

Por qué Flavia Laos no estuvo en operación de Austin Palao. Foto: (Instagram/@flavialaosu).

Este comentario provocó la indignación de la figura de TV, quien no dudó en responder y explicar por qué no pudo estar con el menor de los Palao durante la cirugía. De acuerdo a Flavia, tenía que realizar una campaña publicitaria.

“Tenía que ir a trabajar, tenía una campaña de bitcoin allá que ya estaba cerrada con anticipación. Sino sabes no des tu humilde opinión”, respondió Flavia Laos muy molesta.