Alejandra Baigorria y Mario Hart protagonizaron un incómodo momento en la última edición del programa de espectáculos ‘Mande Quien Mande’, pues la ex pareja se reencontró cara a cara y se dieron un frio saludo EN VIVO que llamó la atención de todos.

Como se sabe, la rubia de gamarra y el piloto de carrera tuvieron un polémico romance en televisión durante su estadía en el reality de competencia ‘Combate’ que no terminó en los mejores términos. Sin embargo, el pasado miércoles 24 de mayo Alejandra Baigorria y Michelle Soifer llegaron al set de televisión de ‘Mande Quien Mande’ a lo que saludaron a los conductores entre ellos Mario Hart.

Ambas exchicas reality fueron invitadas a un segmento del programa por la conductora María Pía Copello, al acercarse fue Mario Hart quien decidió adelantarse y saludar de forma distante a que ex pareja con quien compartió varios años de su vida sin dar algún beso en la mejilla o un abrazo por la visita. El piloto solo atinó a decir “ Buenas, buenas chicas ”, dijo el ex chico reality.

El hecho no pasó desapercibido por el público quien no dudo en comentar que aún existía incomodad entre ellos, pero Alejandra Baigorria en diferentes oportunidades mencionó que no le guarda ningún rencor al esposo de Korina Rivadeneira e incluso se mostró feliz por la nueva etapa en la que se encuentra el piloto de carreras junto a su esposa y sus pequeños hijos.

