Le dio con palo. Magaly Medina no fue ajena a las fuertes declaraciones que dio Mario Hart sobre Jossmery Toledo, a quien criticó por haber tenido un amorío con Paolo Hurtado, sabiendo que era un hombre casado y con hijos. Y es que la conductora señaló que el piloto de autos no era una persona autorizada para hablar sobre traiciones a la pareja.

“No llega al punto de Christian Domínguez, iba en camino (...) Ahora sabemos que está con Korina Rivadeneira y parece que se estableció. Todos tenemos derecho a crecer y madurar, pero tampoco es para hablar de los valores”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también aprovechó la oportunidad para enviarle su ‘chiquita’ al exchico reality, a quien le recordó cuando le fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda.

“Tienen amnesia selectiva algunos. Hay que revisar un poco nuestro pasado (...) Le fue infiel a una Leslie Shaw, le puso los cachos, ella llorando por esa traición. La irrespetó, le falló. Así que ahora hablar de Jossmery, no me suena agradable, me hace mucho ruido. Para opinar con base de la vida privada de otros, hay que tener una vida un poco decentona”, manifestó la periodista de ATV.

Mario Hart destruye a Jossmery por romance con ‘Caballito’

El piloto Mario Hart arremetió contra Jossmery Toledo por haber mantenido una relación clandestina con Paolo Hurtado, la cual provocó que el futbolista se divorciara de la madre de sus hijos, Rosa Fuentes. De acuerdo a la modelo, cortó toda relación con el exintegrante de la selección peruana porque tiene “valores”.

“Increíble. Lo que más me sorprende en realidad es lo que dice Jossmery Toledo: ‘Yo por mis valores estoy soltera’. Yo te pregunto: ‘¿Tú por tus valores porque no te inhibiste de meterte en una relación?’”, disparó Mario Hart.

