Como para no creer. Carlos ‘Tomate’ Barraza logró ver a su hija luego de cuatro meses y parece haber puesto punto final a las peleas con su expareja, Vanessa López, con quien se lució de lo más feliz saliendo de un conocido restaurante de comida rápida.

En ese sentido, la modelo señaló que por el momento están llevando la fiesta en paz por el bienestar emocional de su pequeña, sin embargo, aún tendrían algunos cuantos temas que tocar.

“Estamos conversando todavía en realidad. No hemos tenido mucho tiempo, solo él ahorita ha estado con su hijita. Ahora vamos a conversar y ahí vamos a aclarar varias cosas”, comenzó diciendo. “Estoy feliz (...) Han pasado cosas que no han debido pasar, que las estamos solucionando maduramente” , agregó inmediatamente después el cantante.

Por otra parte, Magaly Medina no dudó en opinar al respecto y deseó que el cantante y la influencer de verdad hayan llegado a un acuerdo por el bien de su hija.

“La única persona perjudicada es esa personita que trajeron al mundo, porque uno se molesta y ya no veo a mi hija porque no te quiero hablar, ni ver... Hay que tomar estas cosas con mucha madurez, como adultos, ya no son niños. Es una jalada de orejas para ellos, no queremos en tres semanas tener estas mismas quejas y escándalos”, sentenció.

Vanessa acusa a ‘Tomate’ de no recoger a su hija

Vanessa López denunció públicamente que Carlos Barraza no se muestra interesado en ver a la hija que tienen en común, motivo por el que el cantante llamó al programa de Magaly y afirmó que le ponían obstáculos para ver a su pequeña y que este último martes iría en busca de ella.

“ Cambiada y esperando desde 3 pm a 6 pm y nunca llegó a recogerla como dijo, entonces por favor no le crean nada. No todo lo que pone en redes sociales es cierto, al señor le encanta hacerse la víctima y solo intentó hacerme quedar mal como mala mamá y h oy solo nos hizo perder tiempo”, escribió la modelo en ese entonces en su cuenta oficial de Instagram.

