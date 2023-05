Fuertes declaraciones. Rosa Fuentes se encuentra en el ojo público luego de reaparecer en distintos programas de televisión para comentar sobre la infidelidad cometida por su aún esposo, Paolo Hurtado, con Jossmery Toledo.

Y es que la empresaria salió en televisión nacional para también promocionar su nuevo centro de rehabilitación física. Asimismo, en medio de una conversación con el programa “Amor y Fuego”, l a madre de familia no pudo evitar hablar sobre el padre de sus hijos y las camisetas que aún conserva de él.

Tras presentarse en su local y hablar de la decoración de su nuevo negocio, la reportera del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre reaccionó al ver un cuadro de las camisetas del seleccionado peruano. “¿Esas son el número de Paolo Hurtado?” , consultó.

“Si todavía ha quedado el cuadro. Van a quedar porque no tengo nada que borrar, no podría, hay muchas cosas de mi vida que no las puedo borrar, entonces eso se queda aquí (...) De cierta manera (está presente), seguramente ya después se lo devolveré, pero por ahora todavía queda como parte de la decoración”, expresó Rosa firme y tajante.

Jossmery Toledo molesta porque Paolo sigue entrando a casa de Rosa Fuentes

Jossmery Toledo reapareció y habló por primera vez sobre la relación clandestina que mantuvo con el “Caballito” Hurtado, quien pretendería buscar el perdón de su esposa Rosa Fuentes y recuperar a su familia, motivo por el que la ex ‘Tombita’ estaría muy molesta e indignada.

“Ustedes tienen unas imágenes donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va a su nuevo local, entonces creo que la gente se da cuenta de todo y yo simplemente voy a seguir en lo mío, haciendo mis eventos, mis cosas, enfocada en lo mío y ya va a haber otra Jossmery distinta”, declaró Jossmery visiblemente molesta.

TE PUEDE INTERESAR