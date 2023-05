Una guerra de nunca acabar. Vanessa López y Carlos Barraza viven totalmente enfrentados desde que decidieron separarse hace algunos años atrás, pese a que ambos tienen una hija. Y es que esta vez, la modelo acusó al cantante de no ver a su pequeña hace 4 meses y haberla dejado plantada cuando prometió llevarla al colegio.

En ese sentido, el salsero decidió comunicarse con el programa de Magaly Medina para dar su versión de los hechos y confirmar que ya había logrado llegar a un buen acuerdo con su exesposa por el bienestar emocional de su niña. “Nosotros nos bloqueamos el 23 de enero de este año y nos hemos desbloqueado el día de hoy para poder hablar”, comenzó diciendo.

Pese a que Vanessa López no se enlazó EN VIVO con el programa de la popular ‘Urraca’, decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para confesar que sí conversó con ‘Tomate’ y que no permitirá que su hija crezca sin un padre al lado.

“Paso por aquí para decirles que ya hablé con Carlos, hemos quedado por el bien de mi hija. Si yo salí a decir lo que dije fue porque se me estaba dejando como mala madre y eso no lo voy a permitir”, comenzó diciendo con los ojos bastante llorosos.

“Yo crecí con papá y mamá juntos, y obvio quiero que Emiliana también tenga a sus papás, no me gustaría que me hija crezca así... Pero bueno, a veces hay que tragarse el orgullo por nuestros hijos”, expresó en su historia. Sin embargo, minutos después, decidió borrar dicho video de sus redes sociales. ¿Se arrepintió de lo que dijo?





TE PUEDE INTERESAR