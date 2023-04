Andrea Muñoz confesó que José María Barraza continúa siendo un padre ausente para su bebé y no lo ha querido reconocer como suyo. Sin embargo, la joven madre de familia piensa bautizarlo a fin de mes y contó que Carlos ‘Tomate’ Barraza será el padrino.

“Lo quiero bautizar el 30 porque ese día cumple tres meses. ¿Si ‘Tomate’ será el padrino? No hay nadie mejor que él, porque desde el primer momento se ha preocupado por mi bebito”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Andrea comentó que, a estas alturas del partido, no espera que José María tenga alguna conciliación o conversación con ella, pues seguirá firme en reclamar los derechos que le corresponden a su pequeño.

“No espero nada de él desde el momento que dejó desamparado a mi hijo. Solo deseo que se haga justicia. No me interesa juntarme con él, solo reclamo los derechos de mi hijo”, señaló a Trome.

A pesar que José María Barraza se niega a reconocer la paternidad del bebé que tuvo con su expareja, Andrea Muñoz, ‘Tomate’ Barraza aseguró que no piensa desamparar a su sobrino.

“Ya conocí a mi sobrino, fui con mi madre y me emocioné mucho porque yo siempre quise tener un hijo varón. Ese niño no solo va a contar con mi apoyo moral, sentimental, económico, sino será en todo sentido. No me pienso desvincular del niño”, dijo el cantante en aquel entonces.

