Fuerte y claro. Carlos ‘Tomate’ Barraza no dudó en referirse al hijo no reconocido de su primo José María, pues aseguró que viene haciéndose cargo del niño que nunca lo desamparará.

“Estoy dedicado a mis tres hijos, a mis dos hijas y a mi sobrino, un hijo que Dios me regaló. Es un niño que tiene todo el sello de los Barraza y la dinastía no va a morir”, comenzó diciendo.

En ese sentido, al cantante también confesó que Andrea Muñoz, madre del pequeño y expareja de José María, le pidió ser el padrino de su bebito. “El bebé es idéntico a nosotros. (Su mamá) Me ha dicho para bautizarlo, así que estoy más que feliz”, expresó para Trome.

Recordemos que cuando nació el pequeño de José María, el cual hasta ahora no reconoce como suyo, Carlos Barraza no dudó en ir a conocerlo personalmente y señaló que no dejará a la criatura desamparada.

“Fui a conocerlo junto a mi madre, yo no tengo la dicha de tener un hijo hombre, pues Dios solo me ha regalado dos hijas... Y bueno, lo que ella necesite (Andrea Muñoz) o lo que necesite mi sobrino, pues estoy presto a ayudarlos” , comentó en aquel entonces.

