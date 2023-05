Todo sucedió cuando llegó al set de ‘Mande quien mande’ el conductor de noticias, Federico Salazar, quien se vio sorprendido por la nueva reacción que tuvo Carlos Vílchez con su nuevo compañero Mario Hart.

Durante una conversación que tenía Carlos Vílchez con Federico Salazar, tuvo una corta participación Mario Hart, lo que le habría molestado al comediante de ondulada cabellera y no dudó en cuadrar a su compañero: “Y Mario, déjate de graciosadas conmigo porque en verdad, tú estás aquí de yapa”.

No es la primera vez que alguien relacionado con medios de comunicación, cuestiona la presencia de Mario Hart en el programa de María Pía y Carlos Vílchez, pero según Mario, ya todo sería en vano, ya que esta vez sí fue contratado en serio: “¿Cuál yapa? Lo que tú no sabes es que yo ya firmé contrato, caleta he firmado”.

