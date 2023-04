Una vez más, el programa que conducen María Pía Copello y Carlos Vílchez fue blanco de críticas por parte del público y en esta ocasión, el motivo fue una desatinada broma al aire que le hicieron a Tula Rodríguez, quien no lo tomó nada bien y señaló a los culpables.

“Solo una mujer viuda sabe realmente dónde está su marido”, fue la broma que hicieron en el programa ‘Mande quien mande’, donde estaba de invitada Tula Rodríguez y no tomó nada bien lo que hicieron, pese a que Carlos Vílchez intentó arreglarla, fue María Pía Copello quien pidió disculpas por la broma pesada.

Magaly Medina criticó que la producción del programa deje pasar el filtro este tipo de bromas, calificándolas de “bastante fuera de lugar, nada delicado para una mujer”, resaltando que no fue la culpa de su amiga María Pía, sino de los miembros de producción que escriben todo.

La ‘urraca’ separó su poca simpatía por Tula Rodríguez y afirmó que había que respetarla como mujer viuda: “A mí no me gusta mucho como conductora, pero es una persona que perdió a su marido, no estaba la ocasión para chistes como esos. No era el momento, por lo menos hubiera sido si Tula no estuviera ahí, ella merece respeto”.

