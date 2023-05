Karen Schwarz y Ezio Oliva se dieron el “Sí” por tercera vez hace algunas semanas, sin embargo la ex presentadora de televisión en conversaciones con “América Hoy” hizo fuerte revelaciones sobre lo que significa la vida de casados y afirmó que no todo es color de rosa.

En ese sentido, la ex conductora de televisión reveló que su esposo, Ezio decidió hacerse la vasectomía pese a que ella ya se hizo una ligadura de trompas en el pasado. La ex modelo explica que dicha decisión es una precaución a futuro para que ninguno tenga hijos si es que se separan.

“Ezio me dice porque nadie sabe lo que pueda pasar más adelante, Dios quisiera que me termine casando nuevamente con él, pero nadie sabe lo que puede pasar. Pero para él, su familia es ya de por sí Antonia y Cayetana”, explicó Karen Schwarz para los conductores de América Hoy.

La respuesta de Karen dejó confundidos a los conductores del magazine por lo que Karen Schwarz decidió explicar que ella y su esposo son realistas en con su matrimonio y no viven en un “cuento de hadas”, sin embargo la explicación causó dudas entre los usuarios quienes indicaron que la pareja podría atravesar una crisis matrimonial.

“Lo que pasa es que a ver nosotros no vivimos en un mundo de fantasía, no vivimos en el mundo del unicornio, nosotros estamos construyendo el día a día y cuando uno quién sabe. Yo soy una convencida, que no estoy de acuerdo con la infidelidad, pero prefiero que me digan: ‘Oye te dejé de amar’. Y no es un pecado que me dejen de amar, pero nadie sabe lo que puede pasar. De repente, en algún momento, Ezio conoce a alguien y se enamora. ¿Qué puedo hacer yo? Prefiero que me lo diga y viceversa y eso lo tenemos bien claro”, explicó la ex conductora de TV.

