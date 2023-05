¡LO CONTÓ TODO! El popular actor cómico Alfredo Benavides terminó con las especulaciones y reveló por qué su hermano, Jorge Benavides lo botó del programa “El Wasap de JB” hace 5 años. La impactante revelación del artista revela que Gabriela Serpa jugo un papel importante en su salida.

El querido ‘Niño Alfredito’ fue uno de los artistas más queridos en el programa de comedia, el dúo que hacían con su hermano y la química en los skeches eran una de las cosas que más disfrutaba el público, y es por ello que su abrupta salida sorprendió a todos.

¿Por qué ‘JB’ botó a Alfredo Benavides?

En una entrevista con el diario local Trome, Alfredo Benavides rompió su silencio y contó cuáles fueron los motivos de su hermano Jorge Benavides para expulsarlo del ‘Wasap de JB’.

“ Jorge me sacó del programa por irresponsable, tal como sacó a Dayana ”, reveló en un inicio el actor, luego explicó que todo sucedió cuando Perú logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y se negó a grabar el programa por irse a celebrar.

“ Vi la clasificación de la selección al Mundial en casa de mi hermano con mi cuñada y al terminar el partido ambos me dicen ‘mañana grabamos’. Yo volteé y los miré, y le dije a Jorge ‘acaba de clasificar Perú, así sea el mejor sketch de tu vida nadie lo va a ver ’”, contó.

Según Alfredo, Jorge insistió y le indicó que ellos continuarían trabajando con normalidad. “ Me respondió: ‘Yo voy a grabar mañana’ y mi cuñada me dice ‘te esperamos a las 9 de la mañana’. Cerré la puerta de su cuarto y me fui a ‘Barranco Bar’ porque me dijeron que estaba yendo Jefferson ” , narró el niño Alfredito para Trome.

El artista confesó que se fue a celebrar el pase al mundial de la selección muy bien camuflado pero no esperaba ser delato por un selfie que se tomó el ‘Zorro Zupe’ con Jefferson Farfán.

“A la semana siguiente llego a grabar y entro al camerino de Jorge y le digo que estaba mal, porque no sabía nada del selfie y me dijo ‘te vas’. Me paré y me fui, pensando que iba a llamarme y nada, así pasaron los años. Yo no la pasé bien, a pesar de que me fui a trabajar a otro lado y estuve bien, pero no debí hacer eso”, agregó el artista cómico.

¿Qué hizo Gabriela Serpa para que sacaran a Alfredo Benavides?

La participación de Gabriela Serpa fue una coincidencia, pues la artista actuó sin pensar que su compañero tendría consecuencias. En ese sentido, Alfredo Benavides explica que ella fue quien lo delató con su hermano.

“Mira la coincidencia, la señorita Gabriela Serpa al día siguiente, en la grabación, porque no aparecí, le dice a mi hermano: “Míralo a este en la historia del ‘Zorro’”. Y hacen el zoom y atrás de la foto estaba mi cara ”.





