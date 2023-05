Mayulis Del Valle es actualmente una de las integrantes del elenco de Jorge Benavides y cautiva semana a semana a sus seguidores con su figura voluptuosa, la misma que le habría traído una propuesta bastante singular.

La venezolana tuvo una entrevista con el diario ‘Trome’ y confesó que un hombre le ofreció mucho dinero por tener un hijo con ella: “Había uno que me pidió que le diera un hijo con tal de darme 50 mil dólares. Quería un hijo conmigo. Yo le dije que estaba loco. Era una persona que tiene dinero. Es un ingeniero de minas. Le dije no”.

Según contó la venezolana, el ingeniero que le ofreció dinero a cambio de tener un hijo le explicó sus motivos y no fueron suficientes para que ella acepte: “Me dijo que hacíamos un contrato. Como yo era venezolana, bonita, grande, voluptuosa, él era chatito, chiquito. Él quería ver qué salía de ese experimento. Es una cantidad que no le acepté, porque no me prestaría para eso”.

¿Qué pasó con el padre de la hija de Pashi?

Según contó la venezolana, el padre de su pequeña fue el amor de su vida y lamentablemente falleció sin conocer a su hija: ”Yo vivía en Barina y él trabajaba en Valencia y otras provincias. Era operador de máquina y él viajaba los fines de semana. Era su primera hija. Cuando fue eso, él trabajaba 24/7. Tenía 3 días seguidos trabajando. Yo di a luz un domingo por la noche. En sí, cuando le dieron la noticia, él dejó de hacer lo que estaba haciendo para regresar. Y ocurrió el accidente de tránsito”.

TE PUEDE INTERESAR