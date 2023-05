Han pasado 3 días desde el sensible fallecimiento de Milagros Soto, más conocida como la ‘Princesita Mily’ y este jueves 25 se llevó a cabo el entierro de la cantante peruana, quien fue despedida entre una gran cantidad de amigos, familia y seguidores de su carrera artística.

Según informó el diario ‘El Popular’, Saraí Mendivils no pudo evitar quebrarse frente al féretro de su madre y dedicarle una sensible canción, no sin antes darle un último mensaje que intentó consolar a los dolientes.

La hija de la Princesita Mily confesó que nunca tocó el tema de la muerte con su madre y se debería a que su recuerdo nunca se iría y añadió estas sentidas palabras: “Sabía que esto era simbólico. Un símbolo del amor y cariño que le tenemos para siempre. Vas a ser mi papá para siempre, te amo y te amaré, te llevas un corazón que no podrá ser sanado con nada, nadie va a llenar ese vacío que me dejas en el corazón”.

¿Dónde fue enterrada la Princesita Mily?

La cantante y figura icónica de la agrupación ‘Pintura Roja’ fue enterrada en el cementerio ‘Parque del Recuerdo’ del distrito de puente piedra y la familia con el apoyo de amigos cercanos a la Princesita Mily lograron conseguir tres buses para transportar a los seguidores de Milagros Soto.

