El ‘Reguetón Lima Festival’ fue blanco de críticas por no poner en escena a los artistas internacionales que prometió, además de las fallas técnicas, y presentar a Micheille Soifer cuando no estuvo en los artistas anunciados. Todo esto produjo que el público se desquite con la exchica reality botándola del escenario entre gritos y groserías.

Quienes no estuvieron de acuerdo con la forma en la que abuchearon a Micheille Soifer fueron los conductores de ‘Hablando Huevadas’, quienes en medio del programa ‘Solo queremos conversar’ tocaron el tema y se mostraron drásticos en contra del público que hizo sentir mal a la ‘exguerrera’.

Jorge Luna comenzó aclarando que la mala organización del evento y el mal manejo de la situación con los managers de Micheille Soifer fueron los verdaderos culpables del pifeo colectivo: “La expusieron ante una situación adversa en la que no importa qué canción cantó o qué tan mal lo hizo, le iba a ir mal”.

El amigo de Ricardo Mendoza estuvo en el concierto y afirmó no estar de acuerdo con lo que hizo el público con la autodenominada ‘Sol del Perú’: “Hay algo con lo que estoy completamente en contra y es con la educación de mier... de un público de mier... yo entiendo que no te guste, entiendo que estuviste tres horas sin luces y sin nada, entiendo que cortaron a un DJ que tú querías escuchar y la metieron a la Micheille, pero las pifias no están justificadas en nada”.

Por su parte, Ricardo afirmó que no le gusta la música de Micheille Soifer, pero eso no justifica tratarla mal y usó un ejemplo para describir lo que se hizo en contra de la aspirante a cantante urbana: “Tú sabes lo que es que una persona te trate mal y tú luego llegas a tu casa y no importa si ganaste o perdiste, te sientes mal, ahora imagínate que 50 mil personas te traten mal”.

