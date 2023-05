El drama protagonizado por las hermanas colombianas parece no tener un fin cercano y esta vez quien tuvo el turno de hablar fue Milena Zárate quien reveló que perdonó a Greyssi Ortega porque le dijo que tenía una grave enfermedad, además señaló que se metía muy seguido en problemas que la cantante ya no quiere resolver.

Según confesó Milena Zárate, su hermana menor le hizo daño en repetidas ocasiones y ahora no quiere ser parte de sus problemas y mostrarse débil ante las manipulaciones de Greyssi Ortega: “Ella es el típico marido que golpea y vuelve y pide perdón, que si la están matando, no me nombren a mí, si la están masacrando a mí no me nombren”.

Al escuchar todo el drama que vivió Milena Zárate por perdonar en más de una ocasión a Greyssi Ortega, Magaly no dudó en darle un sabio consejos: “Uno en cierto momento de la vida tiene que ser un superviviente y salvar su paz mental, su tranquilidad para vivir, el resto que se lo lleve el tren, así de simple”.

Finalmente y con el apoyo de la psicóloga Laura Borlini, Magaly le aconsejó a Milena Zárate ignorar a Greyssi Ortega y sus problemas para que pueda estar tranquila: “Tienes que aprender tú a no darle importancia, tiene que interesarte cero lo que ella haga o deje de hacer”.

