No es la primera vez que Milena Zárate confiesa que durante el 2019 Greyssi Ortega la llamó para pedirle ayuda porque la iban a matar y la cantante estuvo hoy en el set de Magaly Medina para contar todo lo que pasó y se quebró en medio de la entrevista.

“En el 2019 tuve un incidente que ella me llamó desde Barrios Altos, la estaban masacrando y cuando llegué lo encontré a él con su hermana y empezó a llegar la familia de él y me rodearon”, de esta forma es como Milena Zárate confesó por qué se toma tan en serio las amenazas de la familia de Ítalo Villaseca.

Pero el infierno no terminó ahí, ya que el esposo de Greyssi Ortega las encerró en una habitación de donde afortunadamente lograron salir junto a la policía: “Ítalo me encerró en un cuarto y saco la cara por la ventana y justo había un patrullero y llamaron tres patrulleros y me sacaron con la policía y con los niños de ella”.

Todo lo que pasó debió haber unido a las hermanas tras el trágico suceso: sin embargo, Milena terminó botando de su casa a Greyssi Ortega por motivos que no le parecieron coherentes en su hermana menor: “Después de que pasó todo esto, ella regresa con Ítalo y la boto de mi casa”.

