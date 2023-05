Este miércoles Ethel Pozo fue invitada a una boda a la que asistió sin un vestido de gala pese a ser la madrina y esto fue criticado por Magaly Medina, quien no tuvo piedad en juzgar cada uno de los atuendos que la hija de Gisela Valcácel usa en sus programas.

Magaly comenzó afirmando que dejó de criticar la vestimenta de Ethel Pozo por un tiempo para que no sienta que hablan de ella todo el tiempo, pero al ver su ropa cambió su versión: “A veces no decimos nada porque nos da penita”.

La producción pasó las imágenes de Ethel Pozo con unas botas tipo medias altas y la ‘urraca’ no perdonó: “Ella se cree alta, esbelta, delgada, ella cree que tiene la figura de Valeria y cuando la ponen al costado miren cómo se ven”.

Con otro de los atuendos que no tuvo piedad, fue con un vestido de cuero que usó Ethel Pozo, criticando a la producción del programa por no aconsejar a la hija de Gisela Valcárcel: “Parecía del material de la bolsa de basura negro que le habían puesto un cinturón, las bolsas son para la basura, no para ponérselo”.

TE PUEDE INTERESAR