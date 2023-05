Ethel Pozo, conductora de América Hoy, se pronunció sobre el escándalo por infidelidad que tiene como protagonista a la esposa de Luis “Cuto” Guadalupe, quien fue ampayada con un misterioso hombre saliendo de un hotel de Barranco.

A su salida del magazine, la hija de Gisela Valcárcel expresó su apoyo al exfutbolista crema, quien decidió ‘abandonar’ el país la noche de este 16 de mayo de 2023.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre ‘Cuto’ Guadalupe?

“Lo que pienso es que cualquier caso de infidelidad, sea en televisión o fuera, causa mucho dolor en las familias. No soy quién para decir quién es responsable o no. Me imagino que Cuto está dolido y dice lo que dice su corazón. No me gusta hablar de terceras personas y tampoco conozco a la familia de Cuto de cerca”, dijo la esposa de Julián Alexander a Trome.

“Se le ve bien maduro y dio la cara, pero no puedo hablar de alguien que no conozco de cerca, así que solo le doy mi solidaridad con lo que está pasando”, agregó.