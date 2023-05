Tras la noticia de que este 30 de mayo se leería la sentencia en contra de Magaly Medina por un caso de difamación en agravio de Jefferson Farfán. La ‘urraca’ no se quedó callada y afirmó que no la dejan defenderse, esto no le gustó nada la ‘Foquita’ quien con un comunicado intentó callar rumores.

“Me veo en la imperiosa necesidad de desmentir, por la misma vía pública, todos y cada uno de los comentarios tendenciosos y malintencionados que han sido mencionados en su programa”, de esta forma es como Jefferson afirmó que aclararía punto por punto todo lo que pasó con la ‘urraca’ y la lectura de sentencia.

El exfutbolista comenzó aclarando por qué se abrió un proceso en contra de Magaly Medina: “El proceso al que hace mención la señora Magaly Medina es una querella por difamación que interpuse en agosto del 2019″.

Para Jefferson, sería normal que tras cuatro años de investigación y papeleo, se emita una sentencia: “Han transcurrido casi 4 años sin que a la fecha se emita sentencia en primera instancia”, de esta forma y añadiendo que debido a la defensa de Magaly, se dilató el caso y se tardó tanto tiempo en emitir una sentencia.

Magaly afirmó que no le permitían defenderse legalmente, pero esto no sería del todo cierto, según Jefferson Farfán: “Jamás le han sido recortados o privados, puesto que con fecha ‘4 de abril de los corrientes, el juzgado notificó a todas las partes que el proceso se encontraba listo para sentencia”.

Comunicado Jefferson Farfán 2

Comunicado Jefferson Farfán 1

