Ha pasado más de un año desde que Shirley Arica la rompió con su participación en el reality ‘El poder del amor’, donde conoció a Sebastián Tamayo con quien tuvo una polémica relación amorosa que terminó en pésimos términos y Mónica Cabrejos los volvió a juntar y todo se salió de control.

Shirley comenzó afirmando que no olvidó aún a su expareja y esto emocionó al público, pero el final fue otro: “Jamás te olvidé y nunca te voy a olvidar, porque me hiciste sufrir, me hiciste quererte mucho”, de esta forma es como la modelo ‘petit’ dejó sin palabras al colombiano ante la mirada atónita del público.

Segundos más tarde, Shirley continuó con su careo, a quien según ella la hizo llorar en el pasado, pero le dejó una gran lección: “Contigo sé lo que no quiero nunca más en la vida, te acuerda o no”. Cabe resaltar que el modelo colombiano no supo qué decir hasta que intervino Mónica Cabrejos.

