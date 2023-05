Tras el abucheo masivo que tuvo Micheille Soifer al presentarse a un concierto donde nadie la esperaba, muchos conductores se solidarizaron con ella, pero otros recordaron cómo se comportó ella en el pasado con la prensa y afirmaron que lo que le pasó a la

Samuel Suárez recordó la vez que Micheille Soifer le quitó los lentes a un reportero de ‘Amor, Amor, Amor’ y los expuso como un trofeo: “Eso es maldad y lo dijimos en ese entonces y absolutamente todos los programas de Latina nos solidarizamos con Oto y maldad completa”.

El conductor de ‘Instarandula’ no pudo evitar relacionar lo que le pasó a Micheille Soifer con lo que le hizo hace algunos años a un reportero de espectáculos: “En relación con lo que ocurrió con lo de las pifias y todo, las cosas se pagan, todo ocurre en esta vida, se actúa mal y con soberbia, no pretendas que la gente te haga el amén en todo, si te has querido pintar así creyendo que eres una Diosa que te tienen que rendir pleitesía”.

La experiencia en espectáculos y en la carrera farandulera de Micheille Soifer hizo que Samuel Suárez la califique como una persona nada amable: “Con la mala persona que has demostrado ser, no solamente con lo de Oto, a lo largo de muchas entrevistas, tu actitud déspota y malcriada, bueno los antiguos sabemos quién es Micheille Soifer”.

