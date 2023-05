Tras haber recibido amenazas por parte de la familia de Ítalo Villaseca, Milena Zárate afirmó haber identificado a la tía de su cuñado como la autora de las amenazas de muerte en su contra y minutos más tarde, confesó el verdadero motivo por el que perdonó en el pasado a Greyssi Ortega.

Según contó Milena Zárate, tras la entrevista que tuvieron las hermanas luego del escándalo con Edwin Sierra, ellas no se vieron durante dos años hasta que un día Greyssi Ortega tocó su puerta: “Después de 2 años regresó a mi casa con el niño en brazos diciendo que tenía cáncer”.

La actitud de Milena fue la de una hermana que pretendía cuidar a quien estaba en peligro hasta que se enteró de que todo era mentira y era motivo de burlas para la familia de Ítalo Villaseca: “Yo le abrí la puerta y nunca tuvo nada, eso fue mentira y luego salió un video donde la familia se burlaba de mí”.

Para argumentar lo que contó, afirmó que tiene el video donde Greyssi le decía tener cáncer y se lo habría mostrado a la producción de Magaly medina, además reveló la forma en la que su hermana menor la manipulaba: “Me pidió perdón, me dijo que si se moría, me dijo que si se moría, que yo me quedara con el niño, que si le pasaba algo, me dijo que me quedara con el hijo porque no quería que crezca con la familia de Ítalo”.

