María Pía Copello no tuvo filtros al opinar sobre las disculpas de Gino Assereto tras los comentarios de connotación racista que lanzó contra Yojhan Escamilo Cartagena, ‘Chevy’, el pasado 23 de mayo de 2023 en ‘Esto Es Guerra’.

Los protagonistas del último escándalo estuvieron en el set de ‘Mande Quien Mande’ para aclarar lo ocurrido en ‘EEG’. Y aunque Gino pidió disculpas públicas, asegurando que no tuvo una mala intención al comparar a su compañero con un primate por el color de su piel, el presunto afectado minimizó la situación.

“En el caso d e Gino y yo no ha sido discriminación, él no es así, no lo digo por compromiso, porque desde el día uno él me mostró su apoyo y no es un persona así” , dijo el popular ‘Chevy’.

Sin embargo, María Pía no se quedó callada y dijo, contundente:

“Ya esta bien, tenemos que reconocer nuestros errores, pero, efectivamente, estas cosas no pueden volver a pasar. En pleno 2023, estos chistes son inaceptables, son ofensivos y tenemos que saberlos todos”.

Cual fue el comentario racista de Gino Assereto

Gino Assereto causó gran indignación al comparar a su compañero de Esto es Guerra con un animal. Durante un juego de adivinanzas del reality, el popular ‘tiburón’ usó al joven para definir la palabra ‘mono’.

“¿Mono? Pero no me dicen así, ¿qué te pasa?” , gritó ‘Chevy’. En redes sociales, muchos usuarios tildaron de “racista” a Gino Assereto:

“Racismo asqueroso en EEG”; “Gino Assereto le dice mono a Chevy y todos lo toman a broma. No entendimos nada”; “Es lamentable que en ‘EEG’ se presenten actos de racismo hacia un integrante afroperuano”.

