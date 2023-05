Fuertes declaraciones. Macarena Vélez estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre el largo romance que vivió con Said Palao. Sin embargo, la modelo no esperó recibir un mensaje EN VIVO de Aleska Zambrano, expareja del chico reality y madre de su única hija.

Y es que según comentó Rodrigo González, la ex del popular ‘Samurai’ habría dejado entrever que la ‘Mujer Increíble’ se habría metido en el medio de su relación y justo cuando estaba a punto de dar a luz a su pequeña Caetana.

“Tanto razón tiene Alejandra Baigorria que no superas, pero no te hubieras reservado pues, hubieras contado cuando te escribí... Claramente tiempo pasado, no hay forma que vuelva hablar del tema, de cosas y personas completamente enterradas, menos cuando todos hoy en día estamos felices, sobre todo nuestra hijita con todos los que nos rodean”, escribió Aleska en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, minutos después eliminó dicha historia.

En su defensa, Macarena Vélez enfatizó que nunca se metió en medio de la relación de Aleska y Said, pues afirmó que ella fue la primera novia del chico reality.

“Yo nunca me metí en su relación... ¿Qué puedo hacer si me odia? ¿Cuántos años han pasado? Yo creo que la que no supera es otra persona, porque es muy fuerte. He estado con Said Palao cuatro años, la que no supera creo que es ella”, expresó la influencer.

