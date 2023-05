La venezolana ‘Pashi Pashi’, cuyo verdadero nombre es Mayulis del Valle, abrió su corazón y confesó quien fue su primer amor, el padre de su hija de 15 años de edad. La actual integrante de ‘JB en ATV’ abrió su corazón y reveló que no volvió a enamorarse nunca más.

En una entrevista con Trome, la guapa venezolana contó que el padre de su hija falleció repentinamente y no pudo conocer a su hija.

“Yo estaba dando a luz y él vivía en provincia. Era operador de máquina y él viajaba los fines de semana (...) Yo di a luz un domingo por la noche. En sí, cuando le dieron la noticia, él dejó de hacer lo que estaba haciendo para regresar. Y ocurrió el accidente de tránsito”, dijo al referido medio.

‘Pashi’ reveló que ni siquiera pudo ir al velorio y mucho menos al entierro de su pareja.

“Yo no fui ni a su velorio, ni a su entierro, porque caí en shock después de la noticia. Fue muy duro porque no reaccionaba en ese momento. Quedé en shock y volví a entrar a quirófano porque tuve otra vez un sangrado por la presión de la noticia”, relató.

Por qué cambió la vida de ‘Pashi’

La ‘reina de las pichangas’ contó que dependía económicamente del padre de su hija, pero cuando él fallece “su vida cambió”.

“Tuve a mi hija y en ese momento el padre de mi hija fallece. Y eso fue algo que me pegó muchísimo, porque yo contaba con el apoyo de él. Él apoyaba a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos. Tengo hermanos menores, tengo una sobrina a cargo. No es fácil porque allá la situación es fuerte”.

“Como del papá de mi hija no (me he vuelto a enamorar). Mi primer amor, mi primer hombre, mi primera pareja fue él, prácticamente”, agregó.

¿Cómo se llama la venezolana Pachi y qué estudió?

El verdadero nombre de ‘Pashi’ es Mayulis del Valle. Ella es licenciada en Educación Física, técnico medio de Construcción Civil y también estudió Administración de Empresa.