El cantante peruano, Pedro Suárez Vértiz volvió a hablar sobre el Cuto Guadalupe, pero esta vez no para darle otro consejo, sino para disculparse por haberlo incomodado durante el duro momento que atraviesa tras el ampay de su esposa Charlene Castro.

A través de un breve comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el interprete nacional le dedica unas palabras al ex futbolista para explicar cuál fue su verdadera intensión con el extenso con su consejo.

Pedro Suárez le pide disculpas al Cuto Guadalupe

El músico publico un curioso una particular explicación en que dice que su intención fue exaltar su condición varonil.

“ Querido Cuto. Quise destacar tu condición de macho alfa (porque todos los futbolistas lo son), para minimizar lo ocurrido. O ponerte muy por encima de todo. Pero no me ligó, y aunque al público le gustó mi texto, a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien ”, se lee al principio de la publicación.

Pedro Suárez Vértiz le pide disculpas al ex futbolista y dejar claro que siente mucho respeto y admiración. “ Por lo tanto, te pido disculpas. Te admiro y respeto mucho. Buenos días querido Cuto ”, agregó.

En una posdata el artista felicita al ‘Cuto’ por el éxito de su restaurante CUTO16. “ Todos me dicen que tu restaurante CUTO 16, en mi natal Callao, es uno de los mejores en comida y ambiente acogedor, de todo el Perú. Felicitaciones!! ”

