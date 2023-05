Cuto Guadalupe se mandó con todo y respondió al consejo que le dio Pedro Suárez Vértiz en medio del ampay de su aún esposa Charlene Castro. El cantante peruano salió en defensa de la ‘Urraca’ y le pidió que “no mate al mensajero”, por exponer a su esposa con otro hombre.

Sin embargo, el ex futbolista no tomo nada bien las palabras del músico y no dudo en responderle duramente en una entrevista con el diario Trome. Cuto Guadalupe agradeció los consejos del cantante pero aclaró que no son amigos.

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar de que no se los pedí porque no somos amigos . Lo digo con humildad y sin soberbia. Creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado ”, explicó en un inicio para Trome.

“Discrepo cuando Pedro señala ‘No culpes a Magaly’ y cuando dice ‘Cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia’. Sería conveniente que Pedro sepa diferenciar lo que es noticia y lo que es un acto contra la ley”, sentenció el pelotero.

Además, Cuto Guadalupe hizo un llamado que para en el país se “respete” a las personas cuando salen en un ampay. “Aquí no se trata ni de mensajeros ni de Magaly. Se trata de que ya es tiempo que en nuestro país se respete los derechos de las personas ”, agregó.

En otro momento, el popular ex jugador se mandó con todo contra Pedro Suárez Vértiz y le sugirió a que sus consejos se los de a la “Urraca”. “ Ojalá eso lo entienda Pedro y más bien le dé ese consejo a su amiga Magaly . El grado de responsabilidad de cada quien lo determinará la justicia. Por lo demás, es su punto de vista y punto”, señaló para Trome.

