Tras el polémico ampay a Charlene Castro que logró quebrar al Cuto Guadalupe, la información sobre la madre del último hijo del exfutbolista se volvió curiosidad para muchos porque se especuló que era extrajera y que tenía muchos años de diferencia con el tío de Jefferson Farfán.

Con las declaraciones del Cuto Guadalupe, se dejó entrever que Charlene Castro sería extranjera: sin embargo, Magaly Medina reveló que en realidad la madre del último hijo del exfutbolista es peruana y mostró parte de su información oficial en donde también se pudo conocer su verdadera edad.

Según la información mostrada por la ‘urraca’, Charlene tendría 36 años de edad y es originaria de Tambopata en Madre de Dios, por lo que se llevaría 11 años de diferencia con el Cuto que tiene 47 años de edad y no es extranjera como intentó hacer ver el exfutbolista.

Magaly intentó entender por qué el Cuto quiso que Charlene Castro se vea como extranjera y afirmó que su intención fue victimizarla y esto lo afirmó luego de escuchar esta declaración del exfutbolista: “Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe, quiero que mis hijos estén bien, por encima de esas cosas que puede sentir como ser humano”.

