Tras el escandaloso ampay que protagonizó la expareja del Cuto Guadalupe, las miradas se posaron sobre el exfutbolista quien dio una conferencia de prensa en la que atacó a Magaly Medina por sacar a la luz la infidelidad de Charlene Castro y horas más tarde, Pedro Suárez Vértiz le dio un consejo al exfutbolista sin esperar el desaire del tío de Jefferson Farfán.

El Cuto decidió no recibir el consejo de Pedro y le indicó que los consejos se dan en privado, añadiendo que no lo conoce y no son amigos, esto no le gustó nada a Magaly Medina quien tomó el accionar del exfutbolista como un acto de soberbia: “Al estilo de Dayanita se ha desubicado, por tener un espacio en Trome, él se ha desubicado”.

Para Magaly, la forma de actuar que tuvo el Cuto es producto de la atención que le están prestando los medios: “Ahora como te sientes influencer, porque entrevistas a mucha gente famosa, tú mismo te das el lujo de aconsejar a la gente”.

Finalmente y al escuchar que el Cuto afirmó que tomó acciones legales en contra de la ‘urraca’ por haber cruzado a la ilegalidad con su ampay, Magaly decidió responder: “No eres intocable porque además nadie acá ha hecho un acto contra la ley”.

