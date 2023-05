Cuto Guadalupe no tomo nada bien los consejos que el ex cantante Pedro Suárez Vértiz le dio tras difundirse el ampay de su aun esposa Charlene Castro con otro hombre en un hotel de Barranco. El ex jugador de fútbol ninguneo al artista peruano y aseguró que nunca le pidió consejos.

Como se recuerda Cuto Guadalupe sigue en el ojo de la tormenta luego de que su esposa fuera ampayada por las cámaras de Magaly Tv La Firme a su salida de un hotel en el distrito de Barranco, luego de que dejara a su hijo en el restaurante del “Cuto”.

En un conferencia de prensa el ex jugador de Universitario de Deportes reveló que perdonó a su esposa pero que su relación había terminado, además para sorpresa de muchos indicó que denunciaría a Magaly por causarle “daño” y que en sus palabras “pagaría las lágrimas de su madre con creces”, declaraciones que sorprendieron a muchos personajes de la farándula incluido Pedro Suárez Vértiz.

El ex interprete utilizó sus redes sociales para darle un consejo al Cuto Guadalupe y pedirle que “ no mate al mensajero ” en referencia a sus declaraciones contra Magaly Medina. Sin embargo, el pelotero no tomó nada bien dichas declaraciones y le respondió fuertemente al músico en una reciente entrevista con el diario Trome.

Cuto Guadalupe responde a Pedro Suárez Vértiz

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar de que no se los pedí porque no somos amigos . Lo digo con humildad y sin soberbia. Creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, indicó “Cuto” a Trome.

¿Qué le aconsejo Pedro Suárez Vértiz al “Cuto”?

Pedro Suárez Vértiz siempre se mantiene activo en redes sociales y opina de diferentes temas de actualidad y de la farándula a su propio estilo, y como era de esperarse opinó sobre la polémica que atraviesa Cuto Guadalupe.

En un extenso texto sobre la coquetería y la fidelidad en las parejas, el músico hace un paréntesis para referirse a las declaraciones del “Cuto” contra Magaly para pedirle que “no mate al mensajero”.

“Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly. Ambos sabemos quiénes somos, y sobre todo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero ”, aconsejó el artista.

TE PUEDE INTERESAR