Para sorpresa todos, Michelle Soifer tiene más de 10 años de casada y no con un chico del medio del espectáculo, sino con Paul Fernández al que conoció cuando era adolescente. Sin embargo, la historia de amor de la cantante urbana no terminó en buen, pues la ex chica reality reveló que vivió un “infierno” con su ex pareja y fue víctima de violencia física.

Como sabe no es la primera vez que Michelle Soifer está involucrada en una problemática relación, pues su romance con Kevin Blow aún le trae problemas. Sin embargo, la relación con su aún esposo marcó su vida, y en ese sentido surgió la duda en el público sobre ¿Quién es el esposo de Michelle Soifer?

¿Quién es Paul Fernández, el esposo de Michelle Soifer?

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, la ex chica reality reveló que se casó muy joven con Paul Fernando de la Cruz, su primer enamorado. Sin embargo, la cantante urbana no esperó que su historia de amor se volviera una pesadilla. La artista aún mantiene un vínculo matrimonial ante la negativa de Fernández de firmar los papeles de divorcio.

“ Me casé a los 17 años y hasta ahora no lo puedo creer yo tampoco. Con quien yo me casé tampoco fue un desconocido, fue mi primer enamorado, lo conocí a los 12 años, cuando era chiquita y era mi amor platónico, moría por él”, conto ‘Michi’ para el canal de Milagros Leiva.

Paul Fernández habría agredido a Michelle Soifer

Michelle recordó los duros momentos que vivió junto a Paul Fernández, la historia de amor entre ambos terminó 8 meses después de haber comenzado, pues según la ex chica reality vivió situaciones de agresión hasta que su pareja le prohibió cantar.

“ Pasé un momento feo y difícil con él y se fue. A él no le gustaba que yo cante, era una pesadilla para mí porque se enojaba. Tuve muchas propuestas bonitas cuando iniciaba y lo dejé todo porque no le gustaba y él ya había hecho el esfuerzo de venir a Perú ”, confesó la cantante urbana.





