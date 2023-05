¡NO LA SUPERA!. El futbolista Eduardo Rabanal vuelve a estar en el ojo de la tormenta por sus constantes insistencias y muestras de “amor” hacia su ex pareja la cantante de salsa Paula Arias. Aunque hace unos días en las redes sociales del ex deportista se lució de la mano con otra mujer, Rabanal negó que tenga un nuevo amor.

La relación amorosa de ambos personajes se terminó luego de que el futbolista le habría sido infiel nuevamente a la cantante de Son Tentación con una bailarina Kristy Ordoñez. Tras conocer esto, Paula Arias dio por terminara su relación definitivamente con Eduardo Rabanal.

Eduardo Rabanal niega relación

A través de sus redes sociales el ex futbolista dejó en claro que no tiene ninguna relación con ninguna mujer, pues sigue enamorado perdidamente de Paula Arias, pese a que la cantante le dejó en claro que no quiere saber nada él.

Sin embargo, el ex futbolistas estaría ignorando los deseos de la artista y mandó un polémico mensaje de “amor”. “ Inventándome historias. Mi felicidad tiene nombre, mi chiquitita, mi morrita ”, se lee en las historias del ex pelotero.

Además, Rabanal ingresaría a los en vivos de Paula Arias en TikTok para gritar su amor a los cuatros vientos y decirle que la ama a través de los comentarios. “ Te amo, chiquitita ”, habría escrito el pelotero.

Eduardo Rabanal y Paula Arias | América HOY





