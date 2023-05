Eduardo Rabanal se encuentra en el ojo de la tormenta pública, luego que dejara entrever en sus redes sociales que habría obtenido el perdón de Paula Arias, tras haberle sido infiel con una bailarina y expuesto a nivel nacional. Y es que esta vez, el futbolista utilizó sus redes sociales para nuevamente generar polémica con sus publicaciones.

Recordemos que hace un par de días, fue la propia salsera la que se comunicó con el programa de Magaly Medina para desmentir una posible reconciliación con el futbolista. “La verdad estoy demasiado incómoda a raíz de lo que él ha subido. Yo no he regresado con él, sigo sola, voy a estar soltera, me estoy dando un tiempo muy cargado para mi, para mi familia”, dijo.

Al respecto, el pelotero hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para contarle a sus seguidores que obtuvo una buena noticia. Además, reflexionó sobre lo que ahora busca en una relación sentimental. ¿Mensaje directo para la líder de Son Tentación?

“Por fin una buena noticia”, comenzó poniendo en sus historias. “Aprendí que el mejor regalo que alguien te puede hacer es dedicarte su tiempo, escucharte, preocuparse por ti y que te ayude a no rendirte”, fue el segundo post que realizó Eduardo Rabanal.

Paula niega haber vuelto con Rabanal

Paula Arias decidió enlazarse EN VIVO con el programa de Magaly Medina para comentar lo que dejó entrever su expareja, Eduardo Rabanal, sobre que ambos estarían en proceso de reconciliación, luego de la infidelidad del futbolista.

“Lo que él haga, a mí no me interesa (...) En algún momento hemos hablado por WhatsApp pero es de los eventos que teníamos y ya pasaron, ya se terminó. La productora que teníamos en sociedad, también se terminó. En este momento yo no tengo nada absolutamente nada que decir de él, lo que él suba, haga, quiera decir en sus redes sociales, porque sí no te voy a negar que está ahí, como sea quiere otra vez reunirse, hablar, reconquistarme, pero yo ya tomé una decisión, yo estoy tranquila”, agregó Paula.

