Sin pelos en la lengua. Paula Arias no pudo evitar ser consultada sobre el nuevo presunto romance que tendría su expareja Eduardo Rabanal, quien en sus redes sociales publicó una peculiar fotografía que dejaría entrever que está nuevamente ilusionado.

Todo se dio cuando las cámaras de ‘América Espectáculos’ interceptaron a la salsera y le preguntaron sobre si tenía algún contacto con el futbolista o si sabría quién sería la nueva muchacha con la que estaría saliendo.

“Él ya volteó la pagina y mostró con otra mujer en redes sociales”, le dijo la reportera a la líder de Son Tentación, quien no ocultó su molestia frente a la pregunta. “La verdad... No me interesa”, expresó.

En ese sentido, la artista peruana dejó en claro que no piensa hablar más sobre Rabanal, ya que es un capítulo cerrado en su vida. “Ahorita desaprovechar el momento, no, así esté mal, el show tiene que continuar (...) Yo sé que esos temas llenan algunos programas, el morbo, pero no se ponen a pensar en el otro lado”, agregó.

Por último, Paula Arias dejó en claro que no pretende volver a ventilar de manera pública alguna futura relación sentimental. “Y si uno está pidiendo, encarecidamente, que ya basta... Esto del amor, se podría decir, de la pareja, lo voy a mantener en privado. Ya no, además estoy tranquila así”, finalizó diciendo para las cámaras de América TV.

