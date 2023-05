Magaly Medina respondió a todos aquellos que le exigieron respetar la “fe” de Luis ‘Cuto’ Guadalupe tras sus duros comentarios por la infidelidad de su esposa Charlene Castro . “Solo hemos dicho que se le acabó la fe a ‘Cuto’. La que se ha burlado es su esposa”, comentó la ‘Urraca’.

Como el tema continua desatando polémica, la periodista de espectáculos volvió a aclarar que ella es muy respetuosa de la fe que profesan las personas, pero en el caso de ‘Cuto’ hay una gran diferencia.

“Y lo de la fe... tampoco me lo tomen como si el ‘Cuto’ fuera el Papa, no es un Monseñor, el ‘Cuto’ usa su frase de ‘la Fe’ para marketearse, lo utiliza como un slogan comercial, no es que lo utilice para decir ‘que tiene una gran fe en Dios’, podría ser, pero él utiliza su frase de ‘la fe’ para vender su programa, para vender su canal de Youtube y venderse a sí mismo, y marketearse, así que no vengan a decirme ahora que es el representante máximo de la Iglesia Católica, y que por eso yo tengo que respetar cuando el habla de fe, no vengan con huachafadas de esa naturaleza”, dijo, contundente este 18 de mayo de 2023.

Magaly Medina recordó que ella no es responsable de la infidelidad de su esposa y fue otro hombre el que se metió con su esposa.

“Han dicho ‘Magaly se ha metido con los más sagrado que él respeta’, oye otro hombre se metió con lo más sagrado que era su mujer” , agregó.

Esposa del Cuto Guadalupe no es extranjera

Según la hoja de identidad que logró obtener el equipo de ‘Magaly TV la Firme’, Charlene Castro no es extranjera y la ‘urraca’ lo reveló así: “Charlene Castro es peruana, natural de Tambopata, Madre de Dios”, mientras mostraba los datos oficiales de la protagonista del último ampay de su programa.

“Él ha intentado victimizar a los ojos del público”, dijo Magaly.

