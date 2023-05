Luis Guadalupe Jr., hijo del popular ‘Cuto’ rompió su silencio tras el ampay a Charlene Castro saliendo del hotel con un gerente minero. El joven de 23 años de edad habló en ‘América HOY’ y rechazó a postura de su padre de perdonar la infidelidad de su pareja.

“No sé si mi papá fue muy comprensivo con la situación , no puede decir que estoy de acuerdo en todo, pero respeto la decisión que ha tomado. Imagínate, que alguien le haga daño a tu padre, como hijo, no es de mi agrado saber”, dijo en entrevista al magazine.

Aunque dijo que respetará la decisión de su padre, de perdonar a la madre de su último hijo, Luis Guadalupe Jr. rechazó la posibilidad de que retomen la relación sentimental en un futuro.

“(¿Aceptarías que retome su romance?) No, obviamente no, es imposible. No puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá (...) Por el buen corazón que tiene (‘Cuto’ Guadalupe) puede perdonar, pero la decisión de seguir o no, es algo que no ha confirmado, con los días ya confirmará la noticia”, dijo este 19 de mayo de 2023.

El joven indicó que nunca tuvo una relación cercana con Charlene Castro: “Fue algo más como cordial, yo siempre fui respetuoso, saludando, pero nunca ha sido una relación muy estrecha”.

Quién es el hijo del ‘Cuto’ Guadalupe

Luis Guadalupe Jr. es modelo, dedica su tiempo a hacer tiktoks. En entrevista con ‘América Hoy’, dijo que le gustaría participar en el programa El Gran Show.

El joven de 23 años de edad es hijo Giselle Zapata, la primera esposa del ‘Cuto’.

