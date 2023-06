En la última edición del programa de “Magaly Tv La Firme”, se presentó el estado actual de Victor Angobaldo, quien fue pareja de la popular Shirley Cherres y uno de los personajes de la farándula más sonados de “Chollywood” hace varios años atrás. Sin embargo, actualmente no atraviesa un buen momento porque está postrado en una cama de hospital y suplica ayuda.

En una emotiva entrevista con el programa de Magaly Medina, la ex pareja del Shirley Cherres reflexionó sobre la situación que ahora vive por la dura enfermedad que lo tiene tumbado en una cama a la espera de un milagro.

¿Qué le pasó a Angobaldo?

“ No le deseo esto a nadie. Increíble que una persona tan fuerte, tan ganadora, tan triunfadora que por una enfermedad haya quedado de esa manera ”, dijo entre lágrimas Angobaldo notablemente afectado y temeroso por su vida.

El personaje de la farándula reveló que sus riñones dejaron de funcionar y solo un trasplante podría salvarle la vida por lo que hizo un pedido desesperado frente a las cámaras de la ‘Urraca’. “ Me han dejado de funcionar los riñones y necesito que me ayuden a conseguir un riñón para poder vivir porque si no tu amigo se va ”, señaló para Magaly TV La Firme.

